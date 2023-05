Trecho da estrada de Caucaia terá interdição total para instalação de passarela

Mudanças no tráfego vão ocorrer entre os dias 22 e 28 de maio; saiba mais

Informação foi publicada pela Prefeitura de Vargem Grande Paulista. Foto: Rudney Oliveira - Cotia e Cia

Motoristas devem ficar atentos às alterações provisórias no trecho da Estrada de Caucaia que liga a Vargem Grande Paulista, entre os dias 22 e 28 de maio, devido às obras da instalação de uma passarela na altura do km 4.800 no Parque do Agreste, em frente a Escola Estadual Laercio Surin.

Segundo a Prefeitura de Vargem Grande Paulista, o tráfego será fechado totalmente das 20h de sábado (27/5) até às 10h de domingo (28/05).





Com a interdição, segundo a prefeitura, os motoristas que virão do sentido Raposo Tavares para Caucaia e que tiverem como destino o trecho posterior ao km 4,800, deverão sair em Vargem Grande Paulista e acessar o distrito pela estrada Água Espraiada.





Ainda de acordo com a prefeitura, o mesmo valerá para os motoristas que saírem de Caucaia com destino à Raposo: será preciso acessar a Água Espraiada e sair em Vargem Grande Paulista.