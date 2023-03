VÍDEO: Sem passarela, alunos se arriscam para atravessar estrada de Caucaia do Alto

Passarela que havia no local foi retirada para a duplicação da estrada; veja o que diz a Prefeitura

Imagens retiradas do vídeo enviado ao Cotia e Cia

Um vídeo enviado ao Cotia e Cia nesta semana mostra alunos da Escola Estadual Laércio Surim, localizada no Parque Agreste, se arriscando em meio aos veículos para atravessar a Avenida Prefeito Ivo Mário Isaac Pires, conhecida como estrada de Caucaia do Alto.





A passarela que havia no local foi retirada pela Prefeitura de Cotia, há mais de 2 anos, por ocasião da duplicação da via. Veja o vídeo abaixo:













Em nota enviada ao Cotia e Cia, a Prefeitura explicou que a passarela passará de 44 para 64 metros de extensão para passar a atender a norma de acessibilidade (Norma 9050) e, portanto, a sua recolocação dependeria de intervenções da Enel com a substituição dos postes.





Em 2021, a Prefeitura disse que a Secretaria fez a solicitação à Enel, no entanto, a substituição dos postes não foi feita à época em função da redução do número de funcionários em campo, por ocasião do pico da pandemia da Covid-19.





“Houve reiterados pedidos à concessionária, que passou por algumas mudanças de gestão nos últimos anos e, em dezembro de 2022, os ajustes na posteação foram realizados”, disse a administração municipal.





A Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana já realizou a fundação da passarela no lado em que fica a escola. Para fazer a fundação do outro lado, no entanto, a Secretaria depende mais uma vez da Enel, pois o serviço deverá ser programado em razão da necessidade de desligamento da rede elétrica que passa no local. A Enel ainda não se manifestou sobre este pedido da Secretaria. Situação que está impactando em atraso para o andamento dos serviços





A prefeitura acrescentou que quando a passarela for implantada também serão instaladas muretas na via para proibir a travessia em nível.





Procurada, a Enel não retornou nosso contato até a publicação desta reportagem.