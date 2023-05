Animália Park: Governo de SP divulga vídeo com área do zoológico

Imagens mostram alguns animais que já estão no parque de diversões de Cotia, situado no km 39 da Raposo Tavares; veja

Animália Park. Foto: Reprodução

O Animália Park, novo parque de diversões de Cotia, ainda não tem o dia oficial para inauguração. Porém, tudo indica que já está bem próximo da data. Isso porque o empreendimento, localizado no km 39 da rodovia Raposo Tavares, está com suas instalações praticamente finalizadas.





Na semana passada, em entrevista ao site Web Diário, o prefeito de Vargem Grande Paulista, Josué Ramos, disse que o Animália Park deve ser inaugurado em 16 de maio. Segundo ele, a abertura do local ao público ainda não aconteceu devido ao processo de adaptação dos animais.





“Se não alterar a data, a previsão do próprio parque é que será inaugurado no dia 16 de maio. Vieram alguns animais de fora do país como, por exemplo, um rinoceronte que veio da França, e requer um período de adaptação desses animais ao parque para que possa ser exposto e ter contato com a população”, disse.





A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo publicou um vídeo no Twitter neste sábado (6) que mostra parte do zoológico do Animália. A visita foi feita pelo secretário da pasta, Roberto de Lucena. Veja abaixo:

Cotia vai ganhar um novo atrativo turístico: um parque temático de 350 mil m²🥳



Assista ao vídeo para saber mais! 🦏#Turismo #Cotia #Parque #Animalia pic.twitter.com/H2OwOWOsP5 — Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo (@turismosp) May 6, 2023