Vídeo mostra escola em Cotia com salas alagadas e infiltração nas paredes

Mães relataram ao Cotia e Cia que a escola estava tomada por fezes de ratos e ainda destacaram outros problemas de manutenção; veja o que disse a Secretaria de Educação

Problemas ocorrem na E.M Crianças de Cotia. Imagens enviadas por mães de alunos ao Cotia e Cia

Não é a primeira vez que a água da chuva invade a Escola Municipal Crianças de Cotia, localizada no Parque Miguel Mirizola. Vídeos e fotos [VEJA NO FINAL DA REPORTAGEM] mostram água e lama em corredores, nas salas de aula e na cozinha. localizada noVídeos e fotosmostram água e lama em corredores, nas salas de aula e na cozinha.





Pelas imagens, enviadas no início da semana por mães de alunos da unidade, é possível ver um dos corredores tomado por água, assim como na cozinha e no refeitório. Há também uma imagem que mostra fezes de rato em um pacote de arroz. “Há infestação de ratos e os mantimentos estão cheios de fezes. Essa escola está abandonada, a situação é trágica", relatou ao Cotia e Cia Cristiane da Silva, mãe de uma aluna do Ensino Fundamental.





[RELEMBRE AQUI]. Também não é a primeira vez que a escola apresenta problemas com infestação de ratos





Fezes de rato em cima de um pacote de arroz

Teto da unidade com infiltração

Segundo ela, há ainda outros problemas na escola. “Banheiros estão sem portas, há rachaduras no muro e infiltração no corredor onde passam os alunos e funcionários que vêm do banheiro, além de vazamento de urina e fezes.”





Percila Carolina Ferreira, também mãe de uma aluna do fundamental, disse que sua filha relatou que, quando chove, os alunos são obrigados a mudar de sala de aula por conta de vazamentos. "Segurança só se for de Deus. Queremos uma escola mais segura para os nossos filhos, acho que não é pedir muito", disse.





O QUE DIZ A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO





Procurada pelo Cotia e Cia, a Secretaria Municipal de Educação informou que está ciente de alguns problemas de manutenção na E.M Crianças de Cotia e está com previsão para iniciar os serviços na próxima semana. O prazo para execução será de aproximadamente 30 dias, segundo a pasta.





Quanto à infestação de ratos, a secretaria esclareceu que a escola passou por dedetização e desratização de toda área interna e externa no último dia 16.





VEJA ABAIXO O VÍDEO: