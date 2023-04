O que são os queixadas, animais vistos próximos de residências em Cotia

Vídeo enviado ao Cotia e Cia mostra queixadas atravessando rua dentro de bolsão residencial; desmatamento pode ser a causa da migração desses animais

Foto: Projeto Queixada

Vídeo enviado ao Cotia e Cia [VEJA ABAIXO] na noite deste sábado (22) mostra alguns queixadas atravessando uma rua dentro da Chácara Represinha, em Cotia. Os animais também foram vistos na sexta-feira (21) bem próximos de residências no mesmo local. Moradores disseram que nunca tinham visto esses animais por lá.





Pelas imagens, é possível ver os queixadas correndo no meio da via e adentrando em uma mata. Em certo momento, um carro quase atropela um deles.





Moradores destacaram que na região da Represinha há desmatamentos ocorrendo de forma desenfreada, o que pode ter causado a migração desses animais.









O QUE SÃO OS QUEIXADAS





Apesar de ser conhecido como porco-do-mato, o queixada (Tayassu pecari), na verdade, não é um porco. Assim como os catetos, são mamíferos “pecarídeos” da família Taiaçuídeos, nativos das Américas. Ocorrem em todo continente, principalmente nas florestas úmidas.





Como características mais marcantes, eles têm o topete e o bater característico dos dentes. Esses animais podem ser encontrados em grupos de 50 a 300 indivíduos.





Habitam praticamente todo território brasileiro e necessitam de uma área de até sete mil hectares para sobreviver, com riachos e matas preservadas. Por conta principalmente da destruição do habitat, com desmatamento e queimadas e pela caça predatória e ilegal para a venda da carne, o queixada está classificado como “Criticamente em Perigo” na Mata Atlântica, “Em Perigo” no Cerrado e no Brasil em geral como “Vulnerável” pela a IUCN e o Instituto Chico Mendes (ICMBio).





Esses mamíferos medem em torno de 55 centímetros quando adultos e pesam, em média, de 35 a 40 quilos. São animais mais ativos durante a manhã e no final da tarde, tendo, portanto, hábitos diurnos.





Apesar de ser capaz de comer invertebrados, fungos e peixes, a alimentação dos queixadas é principalmente feita de frutos e vegetais, sendo grandes aliados na dispersão de sementes.