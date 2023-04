Pronto Atendimento de Caucaia do Alto é afetado por falta de energia

Secretaria de Saúde disponibilizou ambulâncias para remoção de pacientes mais graves

PA de Caucaia sem energia elétrica - Foto: Rudney Oliveira - Cotia e Cia





Moradores de Caucaia do Alto estão tendo dificuldades nesta sexta-feira (21) para serem atendidos no Pronto Atendimento (PA) do distrito. A unidade está desde às 17h30 sem energia elétrica.





Com o problema, as fichas e senhas estão sendo feitas de forma manual. Segundo apuração da reportagem, o gerador da unidade não funcionou. Por volta das 18h, dois funcionários tentavam resolver o problema.





Questionada, a Prefeitura de Cotia confirmou o problema e informou que para casos mais graves a Secretaria de Saúde disponibilizou ambulâncias para remoção dos pacientes.