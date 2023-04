Vereador pede detector de metais na entrada de escolas em Cotia

Solicitação foi encaminhada ao prefeito Rogério Franco

Foto: Prefeitura de Cotia

O vereador de Cotia, Johny Santos (PMN), solicitou ao prefeito Rogério Franco (PSD) a implementação de portas giratórias com detectores de metais na entrada das escolas da cidade. A medida, segundo o vereador, é para aumentar a segurança de alunos, professores e demais funcionários das unidades.





“A implementação da porta giratória com detector de metais é uma revolução na questão de segurança e faz com que índices de invasões, assaltos, atentados com armas de fogo ou arma branca e demais ocorrências diminuam”, justificou Santos.