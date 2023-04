Hoje é feriado ou ponto facultativo em Cotia? Entenda

Serviços públicos só retornarão na segunda-feira (10)





As repartições públicas de Cotia não funcionarão nesta quinta-feira (6), exceto o CIT - que terá expediente das 8h às 17h hoje - e serviços essenciais, como prontos-socorros e serviços de seguranças.





De acordo com o decreto municipal 8.999, de 22 de dezembro de 2021, os serviços públicos serão suspensos em razão das endoenças - solenidades religiosas que se realizam na Quinta-Feira Santa. Portanto hoje é ponto facultativo.





Como dia 7 é o feriado nacional de Sexta-Feira Santa, o funcionalismo público municipal voltará a atender na próxima segunda-feira (10).





O que é Endoenças ?





A Quinta-feira Santa ou Quinta-feira de Endoenças (dores e temores) é a quinta feira, imediatamente, anterior à Sexta-feira da Paixão, da Semana Santa. Este dia marca o fim da Quaresma e o início do Tríduo Pascal na celebração, que relembra a última ceia do Senhor Jesus, o Cristo, com os doze Apóstolos.





Dentro dos ofícios do dia, adquire uma especial relevância simbólica, o lava-pés, realizado pelo sacerdote e no qual relembra o gesto realizado por Cristo antes da última ceia com seus apóstolos.





A chamada “última ceia” de Jesus, com os seus “shaberim”, foi um “kidush”, que precedeu a “Pêssach”, sendo realizado na quinta-feira.