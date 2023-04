Ataque a creche em Blumenau mobiliza Prefeitura de Vargem Grande Paulista

Quatro crianças foram mortas em uma creche particular; diante disso, prefeitura de VGP anunciou novas medidas

Uma creche foi alvo de um ataque na manhã desta quarta-feira (5) em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. De acordo com a Polícia Militar, quatro crianças foram mortas e uma está em estado grave. A unidade de ensino é particular.





O caso brutal alertou autoridades municipais da região. Em Vargem Grande Paulista, a prefeitura anunciou que vai reforçar o sistema das Rondas Escolares, realizadas pela Guarda Civil Municipal. Disse também que montou uma equipe para atendimento de denúncias “LIGUE 153” sobre suspeitas de situações de violência nos colégios municipais.





A prefeitura, ainda, fez um alerta aos pais: “Esteja sempre ciente sobre o que o seu filho carrega em sua mochila, preste atenção a qualquer objeto que possa ferir o próximo.”





Veja a nota da Prefeitura de VGP na íntegra abaixo:





O ataque bárbaro que vitimou de forma fatal 4 crianças na cidade de Blumenau (SC) atinge o coração de todo o Brasil. Diante disso, a Prefeitura de Vargem Grande Paulista manifesta sua consternação e solidariedade às famílias.





Informamos que reforçamos o sistema das Rondas Escolares, realizadas pela Guarda Civil Municipal, e que montamos uma equipe para atendimento de denúncias - LIGUE 153 - sobre suspeitas de situações de violência nos colégios municipais.





Pedimos apoio e cooperação de todos os pais nesse trabalho de proteção às crianças. Fique atento ao comportamento de seus filhos, vistorie sempre o celular e ligue o alerta quando houver certo isolamento da criança ou acesso a informações duvidosas na internet. Esteja sempre ciente sobre o que o seu filho carrega em sua mochila, preste atenção a qualquer objeto que possa ferir o próximo.