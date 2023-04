Polícia apreende facas levadas por aluno em escola estadual em Cotia

Caso ocorreu na última quinta-feira (30); veja

Imagem meramente ilustrativa

A Polícia Civil apreendeu, na última quinta-feira (30), duas facas nas dependências da Escola Estadual José Barreto, no Morro Grande, em Cotia. Os objetos, segundo a ocorrência, foram levados por um aluno da unidade escolar para emprestá-los a um colega de sala que tinha desavença com uma professora e outro aluno.





O adolescente, de 13 anos, disse à polícia que brigou com um colega e que foi incentivado a esfaqueá-lo pelo aluno que levou as facas para escola. Já com relação à professora, ele alegou que não gostava dela, mas que “nunca pensou em lhe fazer mal”. Não houve ninguém ferido na ocorrência.





A direção informou à polícia que soube que o aluno teria dispensado as facas nas cercanias da escola. Os objetos foram apreendidos e a Promotoria da Infância e da Juventude comunicada sobre os fatos. O caso foi registrado na Delegacia de Cotia como ameaça (art. 147).