Veja fotos inéditas do resgate de onça-parda em São Roque

Animal estava acuado em cima de uma árvore e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros

Foto enviada pelo Corpo de Bombeiros

Uma onça-parda foi resgatada na manhã desta quarta-feira (19) em cima de uma árvore no Bairro do Carmo, em São Roque. Moradores acionaram os bombeiros, que fizeram a captura do animal juntamente com a equipe do Núcleo da Floresta.









De acordo com os Bombeiros, a onça estava em uma vegetação arbórea, dentro de uma propriedade rural particular. Ela estava acuada em uma árvore de, aproximadamente, oito metros de altura, próximo à residência dos proprietários.





O Corpo de Bombeiros juntamente com o biólogo Rafael Manaro, da cidade de São Roque, realizou a contenção química do animal silvestre por meio de um dardo tranquilizante com medicação.





Segundo a análise do biólogo, que nomeou o animal de Freddy, trata-se de uma onça-parda macho (Puma concolar) que necessitava ser resgatada, pois, o local era inviável para sua permanência e possível afugentamento.





Após a total inércia da onça, os bombeiros efetuaram a subida, acesso, ancoragem e descida com o felino, que passará por uma análise de exames específicos e posteriormente “será livre em um local seguro na natureza”.





Veja abaixo algumas fotos inéditas obtidas pelo Cotia e Cia: