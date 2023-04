Neto Rossi: Secretaria propõe campanha pela ‘paz nas escolas de Cotia’

Comunicado enviado aos diretores reúne 10 sugestões a serem trabalhadas juntos aos alunos da rede municipal; veja

Foto: Prefeitura de Cotia

Coluna Neto Rossi: A Secretaria de Educação de Cotia enviou um comunicado a todos os diretores da rede municipal de ensino propondo uma campanha pela paz nas escolas da cidade. A iniciativa tem como foco construir um ambiente educativo “cada vez mais seguro e saudável para todos”.





“Acreditamos que a escola é um espaço fundamental na formação de cidadãos conscientes, responsáveis e pacíficos. Todos sabemos que a violência e a intolerância têm assolado a nossa sociedade, mas é nas escolas que temos a oportunidade de construir um futuro diferente”, disse o secretário da pasta, Luciano Corrêa.





Para consolidar a proposta, a secretaria pediu para as escolas organizarem nesta quinta-feira (20) ações afirmativas pela paz. Na prática, segundo o texto, cada escola pode criar a sua própria proposta de atividade, levando em consideração as suas particularidades e as necessidades da comunidade escolar.





Algumas ideias que a secretaria sugeriu:





- Rodas de conversa sobre o tema da paz e da não violência;





- Realização de debates e outras ações voltadas à conscientização e prevenção do bullying;





- Elaboração de cartazes e murais com mensagens positivas e inspiradoras;





- Atividades de arte e cultura que expressem a paz e a harmonia;





- Momentos de reflexão sobre a importância da solidariedade e do respeito mútuo;





- Realização de jogos cooperativos e atividades esportivas que estimulem a cooperação e a colaboração entre os estudantes.





- Criação de um grupo de mediação de conflitos formado pelos próprios alunos;





- Exibição de filmes e documentários que abordem questões relacionadas à paz e à tolerância;





- Realização de atividades de jardinagem e cultivo de horta como forma de conexão com a natureza e incentivo à sustentabilidade;





- Realização de debates e discussões sobre temas relevantes, como a diversidade cultural, os direitos humanos e a resolução pacífica de conflitos.





A secretaria ainda propôs para que todos os participantes usem roupas brancas ou alguma outra forma de simbolizar a paz.





O mais importante neste dia é que a escola seja a grande protagonista deste processo de cultura de paz. Será uma construção coletiva e todas as ações serão permeadas pelas realidades distintas de cada uma das escolas. Pedimos que, ao realizar as atividades, publiquem suas propostas nas redes sociais com a hashtag #PazNasEscolasCotia, para que possamos compartilhar e valorizar o trabalho de cada escola

Neto Rossi (@netorossi_1) é jornalista do Cotia e Cia e escreve nesta coluna

assuntos diversos sobre a cidade e a região