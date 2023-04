Curso de prevenção à violência nas escolas será retomado em Cotia, anuncia secretário

O secretário de Segurança Pública de Cotia, Almir Rodrigues, anunciou que a Guarda Civil Municipal (GCM) retomará o Projeto Educando. O curso, que foi suspenso durante a pandemia, é aplicado dentro de escolas municipais com material didático de prevenção às drogas e à violência. Em 2019, segundo a prefeitura, o projeto formou 2.500 alunos. O curso foi aplicado durante o horário de aula, uma vez por semana.

O anúncio foi feito na segunda-feira (17),. No encontro, que ocorreu na Câmara de Cotia, os parlamentares destacaram algumas ações de prevenção, como os totens de segurança instalados em todas as escolas municipais e o reforço no patrulhamento da GCM nas áreas escolares.