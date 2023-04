Onça-parda é resgatada em cima de árvore em São Roque; VEJA VÍDEO

Resgate foi realizado no Bairro do Carmo nesta quarta-feira (19); veja as imagens

Foto encaminhada ao Cotia e Cia

Uma onça-parda foi resgatada na manhã desta quarta-feira (19) em cima de uma árvore no Bairro do Carmo , em São Roque. Moradores acionaram os bombeiros, que fizeram a captura do animal juntamente com a equipe do Núcleo da Floresta.

Imagens enviadas ao Cotia e Cia mostram as equipes fazendo o resgate. No vídeo, é possível ver um dos agentes descendo as escadas com a onça no braço, após imobilizá-la.

Um dos moradores diz que até pensou que fosse sua cachorra no momento em que viu a onça pulando para dentro do terreno.

De acordo com o Núcleo da Floresta, o resgate foi realizado devido às condições do animal e ao local onde se encontrava, inviabilizando sua permanência e a realização do afugentamento.

Ainda segundo o Núcleo, a onça passará por exames e depois retornará para a natureza.





Veja abaixo as imagens: