Terminal de Caucaia é transformado em praça de alimentação para chegada da romaria

Romaria ocorre após 3 anos; Encerramento da chegada terá show do cantor Daniel.

Foto: Rudney Oliveira - Cotia e Cia





O Terminal Rodoviário de Caucaia do Alto está interditado desde a manhã desta sexta-feira (21). Ele está sendo transformado em praça de alimentação para a chegada da 80ª Romaria de Caucaia do Alto à Pirapora do Bom Jesus, que ocorre neste domingo (23).

O show do cantor sertanejo Daniel será realizado em um palco montado ao lado do terminal.

Os ônibus estão fazendo ponto final na Praça dos Romeiros, porém, no domingo, após às 15 horas, os ônibus devem fazer o ponto final próximo ao Pontilhão, já que as vias centrais do distrito estarão interditadas.

Ônibus estacionado ao lado da Praça dos Romeiros.





A Romaria de Caucaia do Alto tem início na noite de hoje com a saída dos pedestres. Confira a programação completa clicando aqui