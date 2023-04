Romaria de Caucaia à Pirapora do Bom Jesus acontece neste final de semana

Evento religioso ocorre após três anos; confira a programação completa.

Foto: Arquivo Cotia e Cia





Após três anos de espera a tradicional Romaria de Caucaia do Alto a Pirapora do Bom Jesus chega a sua 80ª edição neste final de semana. Os romeiros partem de Caucaia do Alto na sexta-feira (21) e no sábado (22) e retornam no domingo (23). Confira abaixo a programação completa:





Tríduo na Igreja da Matriz às 19H00

Dia 18: Pe. Alexandre Oliveiro Dia 19: Pe. Antonio Carias de Souze Dia 20: Pe. Dougles Dias

Sexta-feira - dia 21/04 19H00 - MISSA DE ABERTURA presidida pelo nosso Mensenhor Cloudemir José dos Santos 21h00 - Saída dos Pedestres

Sábado - dia 22/04 4h45 - Saída dos ciclistas

5h30 - Saída dos Cavaleiros

07h00 - Saída das máquinas agrículas

8h00 - Saída dos Ônibus

08h30 - Saída dos Jipeiros

10h00 - Saída dos Motociclistas

Retorno - Domingo - dia 23/04

02h00 - Saída dos Pedestres

07h00 - Saída dos Ciclistas

08h00 - Saída dos Cavaleiros

11h00 - Saída dos Jipeiros

11h30 - Saida das Máquinas Agrícolas

13h30 - Saída dos Motociclistas

Chegada a Caucaia do Alto: 16h30.





Às 20 horas está marcado o show do cantor sertanejo Daniel no centro de Caucaia do Alto.