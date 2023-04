Show de Daniel em Caucaia do Alto não será na Praça dos Romeiros

Show está marcado para domingo (23) a partir das 20h.

Foto: Rudney Oliveira - Cotia e Cia

O Show do cantor Daniel marcado para o próximo domingo (23) em comemoração a 80ª Romaria de Caucaia do Alto à Pirapora do Bom Jesus não será na Praça dos Romeiros onde tradicionalmente acontece os shows.

Vale ressaltar um equívoco na divulgação digital e de faixas da prefeitura de Cotia que divulga que o show seria na Praça dos Romeiros.

A apresentação ocorrerá de fato ao lado do terminal municipal a partir das 20h. Nesta sexta-feira (21) já é possível observar o palco montado, bem como interdição total do terminal rodoviários e ruas próximas.

A Romaria de Caucaia do Alto tem início na noite de hoje com a saída dos pedestres. Confira a programação completa clicando aqui