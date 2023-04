Professora é ofendida com palavrões em escola de SP; veja bilhete

Docente registrou boletim de ocorrência e direção da unidade está tomando as providências para identificar a criança autora; veja reportagem

Uma professora da rede municipal de São Paulo foi ofendida com palavrões deixados em um bilhete em sua mesa na sala de aula. As ofensas foram proferidas por um aluno ou aluna do 6º ano. Ainda não se sabe quem foi a criança autora do bilhete.









A unidade onde ocorreu o fato trabalha com sala ambiente, ou seja, são os alunos que mudam de sala. A professora se deparou com as ofensas assim que adentrou para dar aula.





“Professora, você é uma velha filha de uma p***. Te odeio. Vai tomar no seu c*. Vai se f****. Vai pra casa do c******”” – veja abaixo o bilhete:





Direção da unidade está tomando as providências para identificar a criança autora. Foto enviada ao Cotia e Cia

Segundo uma professora da unidade escolar que preferiu não ser identificada, na parte de cima do bilhete estava escrito o nome da docente, mas sem a identificação de quem escreveu. De acordo com ela, um Boletim de Ocorrência foi registrado na delegacia eletrônica assim como também registrado na escola, que está tomando as providências para identificar a criança autora do bilhete.