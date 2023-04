Professora envia bilhete aos pais de um aluno e é surpreendida com a resposta

Docente disse que registrou B.O após receber a resposta; publicação viralizou nas redes sociais; confira

Reprodução Redes sociais





Um bilhete publicado por uma professora de São Paulo viralizou nas redes sociais. O motivo foi a resposta que a docente teve ao pedir para que os pais conversassem com seu filho, após ele não fazer atividade passada em sala de aula. “É de extrema importância que siga todas [as atividade] para não se perder ao longo do ano. Por favor, converse com ele”, pediu a professora.





A resposta, para surpresa da educadora, foi para ela ser "menos exigente". “Se for exigente demais, vou ter que fazer uma visitinha e bater um papinho bem calmo”, respondeu os pais do aluno.





No Facebook, onde a publicação já tem mais de 7 mil interações e 7 mil compartilhamentos, os comentários são em sua grande maioria de apoio a professora.





Após a imensa repercussão, Fátima Fernandes disse que registrou um boletim de ocorrência e agradeceu o apoio recebido. “Tudo vai ocorrer como deve ser. Ainda conto com as rezas e as torcidas de todos para que nós tenhamos paz nas escolas e consigamos fazer o que nos propusemos: ensinar.”





Leia abaixo na íntegra: