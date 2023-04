Vídeo flagra motociclista atravessando passarela da Raposo Tavares

Flagrante foi enviado ao Cotia e Cia na tarde desta quinta-feira (27); veja as imagens

Um vídeo enviado no final da tarde desta quinta-feira (27) ao Cotia e Cia mostra um motociclista com garupa atravessando a passarela do km 28 da Raposo Tavares, em Cotia.





Segundo a fonte que enviou as imagens, todos os dias ele passa indevidamente pelo local.





Pelas imagens, é possível ver o motociclista subindo pela passarela e passando por algumas pessoas. Quando chega do outro lado, ele para, manobra a moto e continua descendo até a saída para a rodovia (VEJA ABAIXO):









O QUE DIZ O CTB





A prática de passar com a moto em passarelas, calçadas e acostamentos é condenada pelo Código de trânsito Brasileiro (CTB), pelo simples fato de os locais terem outras finalidades e não serem destinados ao tráfego de veículos.





O texto que recrimina o comportamento está descrito no Artigo 193 do CTB:





“Transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento, acostamentos, marcas de canalização, gramados e jardins públicos: Infração – gravíssima; Penalidade – multa (três vezes).”





A multa para os condutores que insistam em transitar com a moto em passarelas e calçadas custa R$ 880.41. Isso porque a penalidade da infração gravíssima é multiplicada por três.