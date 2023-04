Metrô em Cotia: Lançada nova licitação da linha 22-Marrom; entenda

Linha pretende ligar Cotia à região de Pinheiros e Sumaré





O Metrô de São Paulo abriu uma nova licitação relacionada à Linha 22-Marrom, que pretende ligar Cotia à região de Pinheiros e Sumaré.



A nova licitação envolve o acompanhamento técnico, assessoria e controle de qualidade das atividades de sondagens geológicas que serão usadas no desenvolvimento do anteprojeto de engenharia do ramal.



As propostas deverão ser entregues em 23 de maio no centro de São Paulo.



Para tocar o anteprojeto de engenharia e estudo ambiental, a companhia selecionou e habilitou o Consórcio Systra Prime L22 em fevereiro, mas ainda não divulgou a assinatura do contrato.



A nova concorrência escolherá a empresa que dará suporte a um terceiro contrato, com a CCL Serviços em Rodovias, responsável pela realização de investigações geotécnicas, sondagens e mapeamento de redes públicas da Linha 22.



Com os estudos, o Metrô espera ter subsídios para decidir qual tipo de modal será implantado e como isso será feito. Embora a Linha 22 esteja sendo avaliada há vários anos, a empresa ainda não chegou à conclusão sobre como será seu perfil.





Anteprojeto



O anteprojeto é o conjunto de documentos técnicos (desenhos, textos, plantas) relacionados a uma obra ou serviço a ser executado, ou seja, como o próprio nome diz, antecede ao projeto arquitetônico ou projeto executivo, que será definitivo.



Possíveis estações em Cotia



Nos estudos preliminares a linha terá 29 km, 19 estações e um pátio de trens para 52 trens. A demanda estimada é de 649 mil passageiros por dia. No ano passado foram divulgados pelo Metrô as possíveis estações da linha 22-Marrom, na cidade de Cotia, o modal teria a saída do Terminal Metropolitano, passando pela Vila Santo Antônio, Sabiá, Parque Alexandra, Estrada do Embu, Mesopotâmia e Granja Viana. Veja abaixo a imagem: