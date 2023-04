Senai Cotia oferece cursos com 70 vagas para jovens e direito a auxílio de R$ 940

Inscrições vão até o dia 02/05; veja os pré-requisitos

Um dos cursos oferecidos é o de Eletromecânica. Foto: Divulgação

O Senai Ricardo Lerner, em Cotia, oferece 70 vagas para jovens de16 a 21 anos para os cursos de Eletromecânica ou Desenvolvimento de Sistemas. A iniciativa é uma parceria com a empresa farmacêutica Libbs através do Projeto de Aprendizagem Técnica. Os interessados devem estar formados no Ensino Médio ou cursando a partir do segundo ano.





Os candidatos contarão com uma ajuda financeira mensal de R$ 940, sendo R$ 490 de bolsa-auxílio - proporcional ao período de aula, que é de 3 horas por dia – e R$ 450 vale-alimentação.





AQUI As inscrições acontecem até o dia 02/05 e devem ser feitas





O processo seletivo contará com dinâmicas, entrevista de compliance e processo admissional. Os cursos têm carga horária de 3 horas por dia, no período da tarde, e duração de 24 meses. O início está previsto para o mês de junho.





Serviço - Projeto de Aprendizagem Técnica Libbs





Vagas: 70





Período para inscrições: 13/04 a 02/05





Link para inscrição:





https://libbs.co/41orsuh





Requisitos: ter entre 16 e 21 anos, estar formado no Ensino Médio ou cursando a partir do segundo ano.





Disponibilidade: estudar em Cotia





Cursos: Eletromecânica ou Desenvolvimento de Sistemas





Carga horária: 3h por dia





Duração: 24 meses