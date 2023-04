Laudo aponta as causas do desabamento em shopping de Osasco

Parte do teto desabou no dia 8 de março; veja o resultado do laudo feito pelo Instituto de Criminalística

Acidente ocorreu no Osasco Plaza Shopping. Foto: Reprodução / Redes sociais

desabamento do teto do Osasco Plaza Shopping foi causado pelo rompimento de parafusos, por sobrecarga e oxidação da estrutura. As informações são do G1. O laudo feito pelo Instituto de Criminalística aponta que ofoi causado pelo rompimento de parafusos, por sobrecarga e oxidação da estrutura. As informações são do G1.





O QUE DIZ O LAUDO





- No local do estacionamento antes havia uma abertura (claraboia) e, em uma reforma, ela foi fechada com uma laje com capeamento asfáltico, constituindo uma estrutura mista com vigas metálicas e lajes pré-moldadas.





- Segundo os peritos, as vigas metálicas tinham chapas soldadas em suas extremidades, que estavam fixadas na estrutura já existente, com dois pares de parafusos em cada extremidade, totalizando oito parafusos.





- No local do desabamento, o técnico constatou o colapso de seis vigas, caracterizado pelo rompimento dos parafusos.





- Também foram encontrados pedaços de parafusos rompidos, com sinais de oxidação, e indícios de infiltração no concreto da laje.





RELEMBRE O CASO





Parte do teto do shopping Osasco Plaza, na Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, desabou no dia 8 de março de 2023.





O teto que desabou ficava em cima de um dos corredores de lojas do shopping. Acima do teto, fica o estacionamento do centro de compras e havia veículos parados em algumas das vagas. Quando o acidente ocorreu, ao menos 5 automóveis caíram no andar de baixo, invadindo o corredor.





NOTA DO SHOPPING





"O Osasco Plaza Shopping informa que a queda de uma parte da laje ocorrida na tarde desta quarta-feira (8/3) não deixou vítimas ou feridos. O local foi isolado antes da queda, assim que o risco foi identificado pela administração. O empreendimento foi interditado para garantir a segurança de colaboradores e clientes. A administração segue comprometida em identificar as causas do ocorrido e dar o suporte necessário aos lojistas e frequentadores para reestabelecer a normalidade o mais rapidamente possível."