Cotia concorre a prêmio de destino turístico em três categorias

Prefeitura destacou que a cidade tem “vasta área verde, riqueza natural e opções de lazer”, além de roteiros gastronômicos; veja

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia

Prêmio ‘Top Destinos Turísticos’. A votação é online (AQUI) e vai até o dia 26 de maio. As categorias que o município concorre são: turismo religioso, turismo gastronômico e turismo rural. Cotia concorre mais uma vez, em três categorias, aoA votação é onlinee vai até o dia 26 de maio. As categorias que o município concorre são: turismo religioso, turismo gastronômico e turismo rural.





“Cotia destaca-se na região pela vasta área verde e riqueza natural em seu território, além disso, reúne opções de lazer como: parque aquático, Centro Municipal de Campismo, Parque Teresa Maia, Parque das Nascentes, Igreja Matriz, Templo Zu Lai, Represa Pedro Beicht, Sítio do Mandú, Kartódromo Internacional Granja Viana, Carmelo do Imaculado coração de Maria, Templo Budista Tibetano Odsal Ling, Arautos do Evangelho, dezenas de pesqueiros e fazendinhas, além do roteiro gastronômicos da região da Granja Viana e muito mais”, disse a Prefeitura em nota enviada para a imprensa.





A premiação chegou à quinta edição e foi lançada para reconhecer municípios que se destacaram em ações relacionadas ao turismo no estado de São Paulo e é realizada pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB) e do SKAL Internacional São Paulo.





Qualquer pessoa pode votar, basta acessar o link de votação, validar o acesso por meio do link social (perfil do Facebook ou e-mail Gmail), acessar as categorias e escolher a cidade. Cada perfil poderá registrar apenas um voto por categoria.





Os vencedores serão premiados com o título “Município TOP Destinos Turísticos 2023” em evento que acontecerá no dia 17 de junho, no Parque da Uva, em Jundiaí, durante o evento 6º Conexidades, da UVESP, no Memorial da América Latina.