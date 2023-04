Jornalistas regionais e da Grande Mídia são homenageados em evento em Cotia

Rudney Oliveira e Neto Rossi, do Cotia e Cia, estiveram entre os homenageados; evento foi realizado pela Associação Empresarial dos Órgãos de Imprensa da Grande São Paulo (Asemorig)

Evento aconteceu na noite de ontem (26). Foto: Asemorig / Divulgação

A Associação Empresarial dos Órgãos de Imprensa da Grande São Paulo (Asemorig) realizou, na noite desta terça-feira (25), um evento para homenagear jornalistas da região e também da Grande Mídia. Os profissionais de comunicação receberam o 1º Prêmio Imprensa Regional. A cerimônia aconteceu no Espaço Aviv, localizado na Granja Viana, em Cotia.





Estiveram presentes cerca de 100 pessoas entre profissionais de comunicação, empresários e políticos da região. Para Valter Wolf, presidente da Asemorig, o evento foi um marco na história do jornalismo feito no dia a dia das cidades.





“Foi uma noite muito especial não só para mim, mas para toda a diretoria da associação que acreditaram e apoiaram a realização deste grande encontro. Receber em Cotia, profissionais renomados como aconteceu hoje, mostra a força do jornalismo regional e como ele faz a diferença na vida das cidades”, comenta.





A noite de premiação começou com a menção honrosa da Asemorig para o repórter Lucas Martins, do programa Brasil Urgente, da Band TV, Priscila Doroch, repórter da TV Record, Marcelo Bittencourt do SBT, João Ricardo Leite, repórter cinematográfico da CNN Brasil e Luiza Hager, jornalista e empresária, que representaram com estilo e profissionalismo a grande mídia, muitas vezes pautada pelos veículos regionais.





Em seguida foi a vez dos jornalistas e veículos das cidades de Cotia, Itapevi, Vargem Grande Paulista, Jandira, Barueri, Osasco e Carapicuíba receberem os troféus das mãos dos diretores da associação e autoridades presentes. Rudney Oliveira e Neto Rossi, do Cotia e Cia, estavam entre os homenageados da região.