Parte do teto desaba em shopping de Osasco e carros caem na praça de alimentação

Ocorrência foi registrada em vídeos; veja



Foto: Noticias de Osasco

Parte do teto do shopping Osasco Plaza, na Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, desabou na tarde desta quarta-feira (8) [veja o vídeo do momento do desabamento abaixo]. Vídeo mostra momento em que teto de shopping desaba em Osasco. Saiba mais: https://t.co/1fA7u49nkO pic.twitter.com/fqjDqRmkyc — Cotia e Cia (@CotiaeCia) March 8, 2023

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o teto que desabou ficava em cima de um dos corredores de lojas do shopping. Acima do teto, fica o estacionamento do centro de compras e havia veículos parados em algumas da vagas. Quando o acidente ocorreu, três automóveis caíram no andar de baixo, invadindo o corredor.









Oito viaturas da corporação foram enviadas para atender a ocorrência. Ainda não há informações sobre vítimas. A Defesa Civil da cidade também foi acionada para averiguar se há risco de um novo desabamento.





Algumas pessoas que estavam no shopping relataram que filmavam, momentos antes, porque havia água jorrando do teto.





O capitão André Elias, porta-voz do Corpo de Bombeiros, confirmou que o local foi isolado minutos antes por causa de um gotejamento.





"Nós estamos verificando nas câmeras de segurança pra realmente confirmar que não havia ninguém. Os veículos caíram num corredor lateral. Alguns estilhaços atingiram a praça de alimentação. E a tubulação de água que se rompeu também atingiu, portanto, a praça de alimentação. Ainda não há informações de vítimas. Porém, novamente, e ratificando, estamos confirmando essa informação, de acordo com câmeras de segurança no local", disse.

A prefeitura de Osasco informou à Band News que verificou a situação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) do shopping e que está em dia. A administração municipal tenta entender o que causou o acidente e interditou o estabelecimento por tempo indeterminado.





Nas redes sociais, o prefeito Rogério Lins informou que aparentemente não houve vítimas e que o alvará do shopping está cassado. "Exigimos um laudo técnico integral de toda a estrutura do prédio! Todas as medidas cabíveis e necessárias serão tomadas pela Prefeitura", disse.











OUTROS CASOS





Em 1996, uma explosão provocada por um vazamento de gás na praça de alimentação desse mesmo shopping provocou a morte de 42 pessoas.





Em 2015, uma forte chuva ocorrida na cidade de Osasco provocou a queda de uma placa de gesso do teto da praça de alimentação desse mesmo shopping. Nessa ocasião, ninguém ficou ferido.