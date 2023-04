Covid-19: Cotia amplia vacina bivalente para todos acima de 18 anos

Vacinação acontece em todas Unidades Básicas de Saúde do município; saiba mais

Foto: Prefeitura de Cotia

Na quarta-feira (26), a Secretaria de Saúde de Cotia inicia a aplicação da vacina de reforço com a dose bivalente contra a Covid-19 em todas as pessoas com idade a partir de 18 anos. A vacinação acontece em todas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.





Para receber o reforço, no entanto, é preciso que a pessoa esteja com o esquema vacinal primário básico completo, ou seja, tenha recebido pelo menos duas doses de vacina contra a doença.





A vacina bivalente protege contra a variante ômicron e suas subvariantes: BA.1 ou BA.4-5 e está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.





Para receber o reforço é preciso apresentar o comprovante físico ou digital das doses anteriores contra a doença. A vacinação acontece mediante a disponibilidade de doses enviadas pelo governo estadual.