Polícia investiga morte de vigia próximo ao Parque Villa-Lobos (SP)

Vítima foi encontrada morta, com ferimentos na cabeça, por um colega de trabalho no último domingo; saiba mais

Parque Villa-Lobos. Foto: Governo de SP







A Polícia Civil investiga a morte de um vigia noturno no bairro Alto de Pinheiros, próximo ao Parque Villa Lobos, em São Paulo. Aldair Pereira dos Santos, de 50 anos, foi morto a pauladas, de acordo com as investigações. Ele foi encontrado já sem vida por volta das 6h40 do último domingo (23) por um colega de trabalho em um canteiro de obras onde exercia a função de vigilante durante a noite.





Segundo a polícia, o vigia diurno teria acionado a vítima para que abrisse o portão, mas o homem não respondeu nem atendeu ao telefone. Ao se aproximar, o vigia viu que o cadeado da obra estava danificado e encontrou a vítima caída com ferimentos na cabeça. Na sequência, chamou a PM.





Ainda de acordo com a polícia, um carrinho de mão com ferramentas foi localizado nas proximidades.





O Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionado e compareceu ao local.





Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado como latrocínio, pois o celular da vítima não foi encontrado.





"Foram solicitados exames necroscópico, toxicológico, coleta de material genético e subungueal (debaixo das unhas) ao Instituto Médico-Legal (IML)", afirmou a SSP.





As investigações seguem em andamento por meio de inquérito policial.





*Com informações do jornal ‘Estadão’