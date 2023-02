Congada de São Benedito de Cotia é declarada patrimônio imaterial do Estado de SP

Lei foi sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas; saiba mais

Congada de São Benedito de Cotia. Foto: Divulgação





O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), sancionou, no último sábado (4), a Lei 17.619/2023. A norma declara como patrimônio cultural imaterial paulista a Congada de São Benedito de Cotia, que é uma relevante manifestação folclórica e cultural. A sanção ocorreu após a Alesp ter aprovado o Projeto de Lei 893/2017.





Segundo a autora do projeto, a deputada Leci Brandão (PC do B), a preservação da ancestralidade negra só foi possível graças às inúmeras expressões artísticas, culturais e religiosas, entre elas a congada.





"Aprovar essa lei é um passo importante, no sentido de manter os saberes deixados por homens e mulheres negras e fazer com que a sociedade e o Estado reconheçam e se responsabilizem pela preservação de uma história que tem sido historicamente apagada, não apenas no estado de SP, mas em todo o país", declarou a parlamentar.





O contramestre da Congada de São Benedito de Cotia, Róginan Castro, começou a dançar no grupo com seus pais, aos 3 anos de idade, e começou a se preparar com 14 anos para ocupar o posto que ocupa atualmente.





"A congada é uma cultura hereditária patriarcal, que passa de geração para geração. Todas as pessoas que dançam congada costumam começar ainda crianças", declara.





Castro conta que sua paixão pela congada surgiu a partir da vontade de resgatar a honra e a felicidade dos movimentos que ocorriam antes mesmo de ele ter nascido.





"A musicalidade, principalmente o ritmo dos ancestrais do Congo, e o conhecimento dos instrumentos, foi minha inspiração para que eu me tornasse membro da congada", acrescenta Róginan.





"Para nós, é uma honra e uma alegria fazer parte dessa cultura reconhecida como patrimônio cultural imaterial do Estado. São 72 anos de tradição", conclui o contramestre.





Sobre a Congada





A congada é uma manifestação cultural e religiosa afro-brasileira que possui influências dos cultos católicos, formando um movimento sincrético. Trata-se de um desfile ou procissão que reúne elementos das tradições históricas, os usos e costumes das tribos de Angola e do Congo.





É uma dança que representa a coroação do rei do Congo, acompanhada de um cortejo compassado, cavalgadas, levantamento de mastros e música.





A festa popular originou-se no Brasil na metade do século XVII, tendo surgido na época da escravidão. Ela ocorre em meses diferentes de acordo com a localidade do país. Além de São, Paulo, é possível encontrar a congada nos estados de Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Paraná.





Congada de São Benedito de Cotia





A Congada de São Benedito de Cotia é um grupo de 38 pessoas, que são, em sua maioria, familiares e amigos.





As danças coreografadas na Congada de São Benedito de Cotia são danças de bastão oriundas de Moçambique, que representam a luta e a garra a favor da representatividade cultural negra.





Já os cantos, geralmente, são louvores ao santo patrono de alguma festa católica popular em que a congada se apresenta, como a de Nossa Senhora de Achiropita e de São Sebastião.





Texto: Alesp