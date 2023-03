Justiça barra Festa do Peão de Jandira, marcada para iniciar hoje (9); entenda

Decisão em caráter liminar foi publicada nesta quarta (8) pelo MPSP





Evento foi barrado por falta de documentações. Foto: Divulgação

A Prefeitura de Jandira está impedida de realizar a Festa do Peão do município, que aconteceria entre esta quinta-feira (9) e 12 de março. O show marcado para hoje era da dupla Bruno e Marrone. A decisão desta quarta-feira (8), em caráter liminar, atende a pedido do promotor de Justiça Diego Dutra Goulart, que demonstrou nos autos a falta de documentos necessários para esse tipo de evento.





Entre outras irregularidades, o promotor aponta que a prefeitura não conta com Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) nem com autorização da Polícia Militar (PM). Segundo Goulart, documentação necessária para vistoria da PM deveria ter sido enviada 20 dias antes do começo da festa, mas isso não aconteceu.





Ainda na visão do membro do MPSP, o evento, com público estimado em 25 mil pessoas, não pode ser realizado sem inspeção e sem avaliação e testes prévios na estrutura. Ainda de acordo com Goulart, não há tempo hábil para corrigir problemas detectados, tornando impossível garantir que não haverá risco aos frequentadores.





"Seria mesmo temerária a realização do evento com uma estrutura montada às pressas e sem que a prefeitura tenha permitido a devida e atempada fiscalização", afirma, acrescentando que, em caso de descumprimento, será cobrada multa de R$ 1 milhão.





OUTRO LADO





Cotia e Cia viu hoje que na rede social da Prefeitura de Jandira a Festa do Peão continua sendo divulgada. Uma publicação foi feita nos stories nesta manhã. A reportagem questionou a prefeitura e aguarda retorno.





Uma publicação sobre a Festa do Peão de Jandira também foi feita nos stories da página do Rodeio de Cotia. A reportagem também procurou a organização e aguarda posicionamento.