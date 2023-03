Vídeo flagra homem abandonando filhotes de cães em Caucaia do Alto

Lei federal de 2020 aumentou para até 5 anos a pena de detenção para o crime de abandono de animais; veja as imagens

Imagens foram registradas por uma câmera de segurança

Imagens de uma câmera de segurança flagraram, na manhã desta quinta-feira (9), um homem abandonando filhotes de cães em uma caixa de papelão e os deixando em uma casa de ração no centro de Caucaia do Alto.





Pelas imagens, é possível vê-lo abrindo a porta do veículo e saindo com a caixa com pelo menos 6 filhotes dentro. O caso ocorreu por volta das 6h, quando o estabelecimento estava fechado.





Cães que foram abandonados. Foto: reprodução / Redes Sociais





Depois, as imagens mostram o homem voltando para o veículo, abrindo a porta do lado do passageiro e indo embora. O vídeo foi publicado nas redes sociais pela página ‘Casa do Vovô Nunes’, comércio onde os cãezinhos foram abandonados.





Na descrição, a página diz: “Ao adquirir um animal, você adquire também a responsabilidade de cuidar do mesmo, então dê um alimento de qualidade, vacine, castre, efetue todos os cuidados necessários para dar uma vida digna ao seu companheiro, e se mesmo assim, ocorrer um fato ‘imprevisto’, como esse, arque com as consequências!”





No Brasil, abandonar ou maltratar animais é crime desde 1998 (lei 9.605/98). No entanto, em 2020, uma nova lei federal (14.064/20) aumentou para até cinco anos a pena de detenção, que era de até um ano.





VEJA ABAIXO AS IMAGENS: