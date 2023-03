Prefeitura de Jandira mantém Festa do Peão contrariando decisão da Justiça

A Prefeitura de Jandira vai realizar nesta quinta-feira (9) a Festa do Peão, mesmo com decisão da Justiça que impediu a realização do evento. A publicação foi feita no Instagram da prefeitura e também nas redes sociais da Festa do Peão da cidade. O descumprimento da decisão judicial pode gerar multa de R$ 1 milhão. Procurada, a prefeitura não quis se manifestar.