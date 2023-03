Cotia completa 167 anos no próximo domingo (2) com show de Matheus e Kauan

Show é gratuito e acontece na arena do Rodeio de Cotia.





Cotia completará 167 anos de emancipação político-administrativa no domingo (2 de abril). E, para celebrar a data, a Prefeitura vai promover um show gratuito com a dupla sertaneja ‘Matheus & Kauan’, a partir das 20h, na arena do Rodeio de Cotia, no Estádio Municipal Euclides de Almeida.Quem for acompanhar o show deve ficar atento às mudanças viárias que estão em funcionamento no local nos dias de evento, tanto nos dias de rodeio quanto do show de aniversário. As mudanças foram implantadas em parceria entre a Prefeitura, o DER e a Polícia Rodoviária. As informações sobre as alterações viárias estão em https://bityli.com/0trF4e Show de Aniversário 167 anos de CotiaArtistas: Matheus & KauanDia 2 de abrilA partir das 20hArena do Rodeio de Cotia – Estádio Euclides de AlmeidaAcesso pela rua Nelson Raineri (próximo ao Corpo de Bombeiros)Entrada franca