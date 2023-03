Confira as mudanças viárias durante o Rodeio de Cotia 2023

Confira abaixo as mudanças: O dispositivo de retorno do km 33, estará fechado no sentido interior, pois o viaduto será utilizado como passagem exclusiva de pedestres. Já no sentido contrário, o tráfego de veículos estará normal. A rua Saturno funcionará como mão única no sentido da Rodovia Raposo Tavares e, portanto, não será possível chegar ao Estádio por esta via A rua Benedita Barreto Vitor estará interditada para veículos e terá circulação exclusiva de pedestres. O trecho da rua Nelson Raineri, entre a rodovia Raposo Tavares e a Fatec, será mão única funcionando apenas no sentido bairro Vista Alegre/Lageado. Os motoristas que forem acessar o local do Rodeio de Cotia trafegando pela Rodovia Raposo Tavares para o sentido do interior, deverão entrar na rua Nelson Raineri. Já os motoristas que vierem para o sentido São Paulo, poderão sair no retorno do km 33, deixar o carro na região central de Cotia e seguir a pé pela passagem destinada aos pedestres. Se preferir ou precisar fazer o retorno, deverá seguir até o Mercado Municipal e retornar. O retorno é acessado pela via marginal da rodovia. Os motoristas que vierem do município de Itapevi e de bairros da região do Vista Alegre/Lageado, sentido evento, deverão acessar a rodovia Nelson Tranchesi, no sentido Rodovia Raposo Tavares. · A entrada do público será pela rua Saturno.

Durante reunião realizada entre a Prefeitura de Cotia, o DER e a Polícia Rodoviária ficaram definidas algumas mudanças no viário que dá acesso à região do Rodeio de Cotia, que acontecerá nos dias 30 e 31/03,1º, 6, 8 e 9/04, e no dia do show de aniversário de Cotia, 2/04, no Estádio Municipal Euclides de Almeida. As alterações vigorarão no período das 18h às 5h.As mudanças tem como objetivo disciplinar o acesso viário, dar fluidez ao trânsito e segurança às pessoas que vão acessar o local. Entre as mudanças estão: restrição de circulação, interdição de vias, área exclusiva para pedestres e alteração para mão única.