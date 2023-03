Teste de mudança viária na Granja Viana é prorrogado mais uma vez

Prefeitura realiza levantamento para ouvir os usuários da via a respeito das mudanças em avaliação

Foto: Anderson Fernandes / Cotia e Cia

O período de teste de adequação viária na rua José Félix de Oliveira e na avenida São Camilo, na Granja Viana - que terminaria nesta sexta-feira, 31 de março - foi prorrogado para até o dia 9 de abril. As Secretarias de Transportes e Mobilidade e de Indústria, Comércio e Empreendedorismo realizam um levantamento para ouvir os usuários da via a respeito das mudanças em avaliação.

O teste viário está sendo feito com a implantação de mão única na rua José Félix de Oliveira no sentido da avenida São Camilo e, a avenida São Camilo, a partir do encontro com a José Félix de Oliveira, mão única no sentido Rodovia Raposo Tavares. Agentes de trânsito acompanham a movimentação e o impacto viário no local.