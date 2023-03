Hamburgueria e Hot Dog têm delivery até às 3h na região

Localizados no bairro do Tijuco Preto entregam em um raio de 12 KMs. Confira:

Sabe quando bate aquela fome de madrugada e não tem nada na geladeira para comer? Ou até mesmo quando tem, mas a preguiça ou o cansaço já te dominaram?

Para resolver esse problema, o Meats Smash Burguer oferece serviço de delivery até às 3h. Isso mesmo, até às três da madruga! Ah! E são todos os dias, exceto terça-feira. A entrega atinge até 12 KMs, com isso atende Cotia centro, Vargem Grande e Caucaia do Alto por exemplo.

Com uma técnica única de preparo, o Smash burger é feito com carne 100%, que é prensada na chapa quente para criar uma crosta deliciosa por fora e manter a suculência por dentro.

O Smash burger também é uma opção mais saudável, já que a carne é grelhada sem óleo e com um tempo de preparo mais curto, mantendo as propriedades nutritivas e reduzindo o teor de gordura.









Rocket Dog

Para quem prefere um hot dog, também há a opção do Rocket Dog que também atende até as 3h. Com uma salsicha suculenta envolvida em um pão macio e quentinho, o hot dog é uma verdadeira explosão de sabores.



Com uma grande variedade de itens para você personalizar o seu hot dog e deixá-lo ainda mais gostoso. Desde os clássicos ketchup, mostarda e maionese, até opções mais sofisticadas como frango, calabresa e vinagrete.