Chuva provoca novos deslizamentos e famílias são levadas para creche em Cotia

Levantamento enviado ao Cotia e Cia contabiliza as ocorrências registradas nesta terça-feira (14) na cidade; confira

Deslizamento de ontem na região do Morro do Macaco. Foto enviada ao Cotia e Cia

A forte chuva que atingiu Cotia e cidades da região na tarde desta terça-feira (14) causaram transtornos a moradores, especialmente aos que vivem em áreas de risco.





Em nota enviada ao Cotia e Cia nesta quarta-feira (15), a Prefeitura informou que, ontem, cerca de 15 residências do Jardim Cotia foram desocupadas preventivamente e as famílias levadas para a creche Tereza Rivera da Silva, no Jardim Estela Mari.





cerca de 17 famílias foram alojadas na sede da Associação de Moradores de Bairro do Jardim Coimbra, também devido às fortes chuvas que provocaram deslizamentos no bairro. No domingo (12),





De acordo com a prefeitura, todas as casas atingidas foram interditadas após vistorias de engenheiro e arquiteto da Secretaria de Habitação. “Equipes da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana estão, desde ontem (14/03), trabalhando para remover lama, galhos e outros materiais trazidos pela chuva”, informou.





Apesar dos transtornos causados, não houve registro de vítimas.





Ainda de acordo com a administração municipal, todas as famílias que tiveram que deixar as suas casas estão sendo assistidas pela Secretaria de Desenvolvimento Social que enviou alimentação e água, assim como itens de higiene pessoal, colchões e cobertores.





“Uma equipe de assistência social está cadastrando as famílias e nos casos em que há impossibilidade de retorno às moradias, será concedido o aluguel social e, para demais casos, o auxílio social (alimentação, cobertores, itens de higiene, e outros)”, disse.





ALAGAMENTO NO KM 21





A forte chuva de ontem também resultou em outras ocorrências na cidade. Conforme Cotia e Cia mostrou, houve alagamentos na região do km 21 da Rodovia Raposo Tavares, especificamente na rua do Cristo, que faz divisa com o município de Carapicuíba. Diversas casas foram invadidas pela água [VEJA O VÍDEO ABAIXO].













Em nota enviada mais cedo, a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana informou que nos últimos dias uma equipe iniciou o trabalho de limpeza do córrego que é feito periodicamente, mas que a forte chuva da tarde de ontem causou o transbordamento. "Hoje, equipes da secretaria já estão no local para concluir os trabalhos de limpeza", garantiu.





Segundo a prefeitura, a rua Comendador Carmine Lourenço, no Recanto Suave, também ficou alagada e casas foram invadidas pelas águas.





OUTRAS OCORRÊNCIAS





- Na rua Roma, na Granja Viana, uma árvore foi derrubada e obstruiu completamente a via;





- Também foi registrado alagamento na av. Benedito Isaac Pires;





- Na região da Granja Viana, houve alagamento na rua Nova Amazonas, com três casas atingidas e, na rua Poker, havia risco de queda de muro;