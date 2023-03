Chuva vai diminuir? Veja como fica a previsão do tempo para o restante da semana

Nessa terça-feira (14), as cidades de Cotia, Barueri, Osasco e Carapicuíba foram atingidas com mais intensidade; veja como fica o tempo a partir de hoje

Ruas de Osasco ficaram completamente alagadas. Foto: Rede Globo

Todas as regiões da cidade de São Paulo entraram em estado de atenção para alagamentos pelo sétimo dia seguido, nesta terça-feira (14), segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.









Ontem, os temporais atingiram com mais intensidade Osasco, Carapicuíba, Barueri e Cotia. Em Carapicuíba, os reflexos dos transtornos continuaram pela noite. Alguns moradores não conseguiram sair da Estação General Miguel Costa e passaram pela água.





Em Osasco choveu 30% do previsto para todo o mês na cidade. O GloboCop, da Rede Globo, registrou ruas alagadas e com a água na altura da porta dos carros. Já em Barueri, um homem está desaparecido entre uma avenida que liga a cidade com Carapicuíba.









CHUVA DEVE DIMINUIR A PARTIR DESTA QUARTA (15)





De acordo com o site Clima Tempo, a partir desta quarta-feira (15), a circulação atmosférica sofrerá uma alteração no padrão, inibindo a formação de nuvens mais pesadas de chuva. Ainda assim, a influência dos ventos úmidos soprando do mar, mantém a possibilidade de chuvas rápidas, passageiras e com baixos volumes em São Paulo, ou seja, uma situação bem diferente dos últimos dias.





Ainda segundo o site, na Capital, previsão de mais sol do que chuva até o final de semana. As pancadas de chuva passam a ser mais isoladas e passageiras, sem registros de temporais. As temperaturas ficam agradáveis, com manhãs mais amenas e máximas na casa dos 28°C.





Até o sábado (18), a tendência é de que as temperaturas fiquem amenas e os ventos marítimos não deixem o calor intenso se fazer presente no estado paulista. O tempo fica mais aberto, com predomínio de sol, mas há previsão de chuva isolada no decorrer do dia.





Com informações do G1 e do Clima Tempo