Em 72h, choveu 67% do esperado para todo o mês de março em Cotia

Nos últimos três dias, a cidade de Cotia registrou um acumulado de chuvas de 102,5 milímetros - a quantidade de chuva é 67% da média histórica para o mês, que é de 155 milímetros.A chuva do último domingo (12) afetou cerca de 17 famílias na região do Morro do Macaco. Elas estão alojadas, desde então, na sede da Associação de Moradores de Bairro do Jardim Coimbra. Já a chuva desta terça-feira (14) afetou a Comunidade do Jardim Cotia, onde cerca de 15 famílias foram retiradas preventivamente de suas casas e levadas para a creche Tereza Rivera da Silva.De acordo com o site Clima Tempo, a partir desta quarta-feira (15), a circulação atmosférica sofrerá uma alteração no padrão, inibindo a formação de nuvens mais pesadas de chuva. Ainda assim, a influência dos ventos úmidos soprando do mar, mantém a possibilidade de chuvas rápidas, passageiras e com baixos volumes em São Paulo, ou seja, uma situação bem diferente dos últimos dias.