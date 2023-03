VÍDEO: Chuva alaga ruas, invade residências e deixa moradores ilhados em Cotia

Imagens mostram um grande volume de água cobrindo parte dos móveis dentro de uma residência; moradores cobram solução e dizem não aguentar mais viver nessa situação

Imagens enviadas ao Cotia e Cia por moradores da rua do Cristo

A forte chuva que atingiu a cidade de Cotia na tarde desta terça-feira (14) alagou ruas, invadiu residências e deixou moradores do bairro Parque Frondoso (km 21 da rodovia Raposo Tavares) ilhados. Vídeos enviados ao Cotia e Cia mostram um grande volume de água cobrindo parte dos móveis dentro de uma casa na rua do Cristo.





“Do nada começou a chuva e alagou a minha casa. A água estava no meu joelho. Molhou tudo aqui em casa. Só que eu contei foram umas cinco casas atingidas”, narra Allan Jefferson de Lima, 30, morador da rua do Cristo [VEJA O VÍDEO ABAIXO].









[RELEMBRE AQUI]. O problema acontece, segundo os moradores, devido a um córrego que não suporta o volume de água e acaba causando alagamento na via. O problema na região já é crônico. A última enchente que teve foi em dezembro do ano passado





A Secretaria de Obras, naquela ocasião, realizou serviços de limpeza e desassoreamento do córrego da Rua do Cristo. Mas não foi o suficiente. “Há muitos anos a gente já vem sofrendo já e nada de dar uma solução”, disse Allan.





Cotia e Cia está em contato com a prefeitura e assim que houver retorno atualizará essa reportagem.





MANOEL LAGES DO CHÃO





A chuva de hoje também trouxe transtornos para quem trafegou pela Estrada Manoel Lages do Chão, região do Portão, em Cotia. Um vídeo enviado para a reportagem mostra a via tomada por água e motoristas passando com extrema dificuldade (VEJA ABAIXO).

“Acabaram de reformar as calçadas, mas não fizeram boca-de-lobo. Como que a água vai escoar? É muito absurdo”, relata o morador Anderson Fernandes, que enviou as imagens ao Cotia e Cia.