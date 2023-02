Pronto-Socorro Infantil de Cotia sofre nova tentativa de invasão

Indivíduo se valeu da ausência de câmeras de monitoramento da unidade, que está para ser inaugurada; veja a reportagem

Prédio do PS Infantil de Cotia em setembro de 2021. Foto: Alexandre Rezende





Uma pessoa não identificada subiu no telhado do novo prédio do Pronto-Socorro Infantil de Cotia, localizado na avenida Engenheiro Leon Psanquevich, ao lado do Terminal Metropolitano, na noite de sábado (18).





Segundo um agente da Guarda Civil Municipal (GCM), o indivíduo acabou caindo dentro da unidade, que está para ser inaugurada. Parte do forro externo do prédio ficou danificado.









De acordo com o guarda, o indivíduo fugiu sem levar nada. O local não tem câmera de monitoramento.





A ocorrência foi apresentada à Secretaria Municipal de Saúde, e o caso registrado na Delegacia de Cotia.









TENTATIVA DE FURTO





TENTATIVA DE FURTO

Em setembro de 2022, o PS Infantil foi alvo de tentativa de furto. As instalações elétricas do imóvel foi toda danificada, bem como o teto em gesso e uma pia. E este não é o primeiro caso.





Segundo a Polícia Civil, o suspeito se valeu da ausência da vigilância predial de responsabilidade da Guarda Municipal, e adentrou no local pelo teto, se dirigindo até o quadro elétrico de onde cortou todos os fios ligados aos disjuntores.





O homem, de 31 anos, foi detido, mas liberado logo em seguida.