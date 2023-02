Condomínio em Cotia arrecada água mineral para as vítimas da chuva no Litoral Norte

São mais de 1,7 mil pessoas desabrigadas e 700 desalojadas, segundo o governo de SP; veja como fazer as doações

Doações podem ser feitas na portaria do residencial. Foto enviada para Cotia e Cia

Os temporais dos últimos dias assolaram cidades do Litoral Norte de São Paulo provocou deslizamentos de terra, alagamentos, interdição de rodovias e a morte de 48 pessoas até a manhã desta quarta-feira (22), segundo boletim do governo de São Paulo.





As fortes chuvas deixaram mais de 1.730 desalojados e 766 desabrigados. Cerca de 40 pessoas ainda estejam desaparecidas, segundo a Defesa Civil.





A previsão do tempo para hoje, no Litoral Norte, é de pancadas de chuva a partir do final da manhã até o início da noite.





SOLIDARIEDADE EM COTIA





Em Cotia, a tragédia no Litoral Norte sensibilizou moradores do Condomínio Grenn Land, localizado na Estrada Manoel Lages do Chão, região do bairro Portão / Caiapiá.





"Os moradores do residencial Green Land, sensibilizados com toda essa tragédia, me motivaram a fazer um posto de coleta. Moradores, amigos e parentes, dos condomínios vizinhos foram trazendo e fazendo do nosso residencial o posto mais próximo de coleta aqui do Caiapiá.", disse Selma Alves, 51, subsíndica do residencial.





Apesar do esforço coletivo, Selma ainda não sabe como levar a água mineral arrecadada para o posto de coleta principal, que foca no bairro Jaguaré, Zona Oeste de São Paulo. "Precisamos de um parceiro que tenha um caminhão."





COMO FAZER A DOAÇÃO