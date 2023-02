Mulher é encontrada morta e com sinais de violência em residência em Cotia

Companheira do suspeito disse que recebeu um telefonema dele avisando para ela "não voltar para casa", pois ele tinha "matado uma mulher"; entenda

Crime aconteceu na rua Calícula, no Jd. Empírio. Foto: Google Maps

Uma mulher foi encontrada morta na noite desta segunda-feira (20) em uma residência na rua Calícula, no Jardim Empírio, em Cotia. Segundo policiais militares que atenderam a ocorrência, a vítima, de aparentemente 25 anos, estava com a barriga para cima, braços abertos, pernas entreabertas, lesões de enforcamento e vestígios de sangue nas narinas. Ela ainda não foi identificada.





Ainda de acordo com a PM, a vítima trajava calça de moletom, cropped e estava descalça. O que chamou a atenção dos PMs foi uma etiqueta arrancada supostamente de sua blusa, além de alguns fios de cabelo pelo corpo e na mão esquerda.





Próximo do corpo, os policiais disseram que havia um cigarro e um copo aparentemente com vinho. No banheiro da residência, tinham vestígios de fezes pelo chão e tufos de cabelo ou peruca espalhados por todo o domicílio.





Os PMs também relataram que se tratava de uma moradia com dois precários cômodos sem eletrodomésticos e móveis - exceto um berço com adornos em cor rosa.









SUSPEITO DO CRIME





O suspeito do crime é um homem de 30 anos. Quem relatou o episódio foi sua companheira, dez anos mais nova. Ela contou aos policiais que recebeu um telefonema dele, no dia anterior, a alertando para “não voltar para casa”, pois havia “matado uma mulher”.