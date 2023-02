Cotia lança edital para contratação de entidade que vai gerenciar PS Infantil

A Prefeitura de Cotia lançou um edital de chamamento público para selecionar uma Organização Social (OS) que vai gerenciar o Pronto-Socorro Infantil. O equipamento municipal está sendo instalado na avenida Engenheiro Leon Psanquevich, ao lado do Terminal Metropolitano e às margens da rodovia Raposo Tavares. O PS começou a ser construído em julho de 2020 com previsão de ser concluído em oito meses, ou seja, em março de 2021.

Além do PS Infantil, a mesma entidade privada fará o gerenciamento do Pronto Atendimento de Caucaia, UPA Atalaia e Parque São George. Além disso, fará gestão compartilhada dos serviços das unidades da Policlínica Portão, CIS – Centro Integrado de Saúde, SVO-Serviço de Verificação de óbito, SAMU- Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Unidades Caucaia do Alto, Centro e Granja Viana), CAPS Infantil, Setor de Transportes.





Ainda de acordo com o edital, a entidade dará apoio às unidades básicas de Saúde Atalaia e Caucaia do Alto, Cefor - Caucaia do Alto e Portão, Emad e Setor de Imagem do Atalaia.





O valor total do contrato é estimado em R$ 108 milhões. Desse total, R$1,2 milhão será investido na abertura do PS Infantil, referente a equipamentos e mobiliários; R$ 8,8 milhões para valor máximo mensal relativos aos 12 meses de gestão da Organização Social.





Em relação ao Pronto-Socorro Infantil, a Secretaria de Saúde informou que faltam alguns ajustes finais no imóvel e que a previsão de conclusão do chamamento é março de 2023.





SOBRE O PS INFANTIL





De acordo com a Prefeitura de Cotia, o PS Infantil oferecerá algumas vagas de estacionamento, área para ambulância e consultórios médicos, sala de inalação, sala de medicação, sala de gesso, além de leitos de emergência.





A unidade de urgência e emergência tem 1.200 metros quadrados de área construída.