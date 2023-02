Polícia Civil apreende mais de 300 tijolos de maconha que seriam trazidos para Cotia

É a segunda apreensão de maconha em menos de uma semana; veja a reportagem

Foto: Divulgação / Polícia Civil

A Polícia Civil apreendeu, na madrugada desta terça-feira (7), 310 tijolos de maconha (245 kg) dentro de um veículo na Rodovia Régis Bitencourt, em Embu das Artes. A droga, segundo a polícia, seria trazida para Cotia. O motorista foi preso em flagrante.





Há 5 dias, uma tonelada de maconha também foi apreendida na Régis Bitencourt, dentro de um caminhão. O motorista, de 39 anos, foi preso em flagrante e alegou que não sabia que a carga era de maconha. A apreensão, de acordo com a Polícia, foi um desdobramento da uma investigação que já dura meses.. O motorista, de 39 anos, foi preso em flagrante e alegou que não sabia que a carga era de maconha.





A droga, desta vez, estava sendo transportada por um veículo VW Jetta. Segundo a Polícia Civil, o motorista, ao avistar a viatura, tentou fugir, mas acabou sendo interceptado.





Durante a abordagem, os policiais encontraram a droga empacotada no banco traseiro e dentro do porta-malas. Ainda de acordo com os policiais, o celular do motorista estava conectado a um aplicativo de GPS, com destino à Cotia.





Indagado, o motorista disse aos policiais que reside no município de Cascavel (PR) e que recebeu R$ 4 mil para transportar a droga. O veículo em que ele estava era fruto de roubo e também foi apreendido





O caso foi registrado no 2º DP de Cotia.