Polícia Civil apreende uma tonelada de maconha em caminhão que viria para Cotia

Segundo a polícia, motorista disse que tinha ciência de que se tratava de “carga proibida”, mas não imaginava que seria de maconha; veja a reportagem

A Polícia Civil apreendeu, nessa quinta-feira (2), mais de uma tonelada de maconha, que estava dividida em 1.500 pacotes, em um caminhão que trafegava pela rodovia Régis Bitencourt. Segundo a investigação, a droga seria trazida para a cidade de Cotia. O motorista, de 39 anos, foi preso em flagrante.





Na delegacia, ao ser indagado, o motorista disse vinha da cidade de Dourados (MS), onde reside, com uma carga de “papelão para reciclagem”. Contudo, informou que foi procurado por uma pessoa - que não soube precisar a qualificação - e concordou, mediante pagamento de R$ 20 mil, em carregar “algo que sabia ser proibido até o município de Cotia”.





Segundo a polícia, o motorista disse, no entanto, que “jamais pensou que a substância seria entorpecente”. Ele não soube informar com precisão onde no município de Cotia iria descarregar a “tal carga proibida”.





O motorista foi encaminhado à Cadeia Pública de Cotia, onde permanecerá à disposição da Justiça. A carga de maconha apreendida foi periciada. O caso foi registrado no Distrito Policial da Granja Viana.