Setram vai apurar denúncia contra agentes de trânsito de Cotia; veja vídeo

Secretaria informou que está tomando as devidas providências para apurar se houve infrações e irregularidades cometidas pelos agentes

Imagem retirada do vídeo que circula nas redes sociais





A Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram) de Cotia informou nesta terça-feira (7) que está tomando as devidas providências para apurar se houve infrações e irregularidades cometidas por dois agentes de trânsito da cidade.





Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver um veículo do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) parado na rua Pinhal, no Jardim Sabiá, ao lado de um mercado que vende produtos próximos da data de validade. A porta do passageiro está aberta e o motorista está dentro do carro.





Momentos depois, um agente do Demutran aparece saindo do estabelecimento comercial com pelo menos quatro sacolas de compras. Ele guarda as mercadorias, entra no veículo e sai. É possível ver ainda que uma das sacolas ele leva consigo, na frente. O caso ocorreu por volta das 17h da última quinta-feira (2).





Em nota, a Setram disse que está relatando e encaminhando o caso para o departamento jurídico. A pasta não informou os nomes dos agentes. Cotia e Cia solicitou, no entanto, os contatos dos servidores para entrevistas e aguarda retorno. Veja o vídeo abaixo: