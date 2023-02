Linha de ônibus Cotia X Barra Funda segue suspensa e pode não retornar; entenda

Usuários foram pegos de surpresa, já que a própria EMTU afirmou que a linha 308 voltaria a operar em fevereiro; veja o que diz agora a empresa

ônibus Cotia X Barra Funda. Foto: Ônibus Brasil





Reportagem: Neto Rossi





Moradora de Cotia, Jéssica Aparecida Bueno estava de férias e retornou para o trabalho agora, em fevereiro. Ela é funcionária de uma empresa localizada no centro de São Paulo. Para ir ao trabalho, ela sempre utilizou a linha 308, que liga Cotia até a Barra Funda. No entanto, foi pega de surpresa quando chegou no Terminal Metropolitano de Cotia, na semana passada.





“Vi a reportagem de vocês e fiquei preocupada, porque foi assim que tiraram as outras linhas que tinham, como a do Atalaia para Alphaville. Cheguei no terminal e vi que eles tiraram até o ponto do local. Consultei no site da EMTU e não tem mais informações sobre a linha. Mandei e-mail reclamando e eles disseram que a linha estaria suspensa até o dia 31. Porém, não foi isso que ocorreu. A linha não voltou”, relatou.





foi publicada pelo Cotia e Cia no dia 6 de janeiro de 2023. Na ocasião, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU/SP) havia informado que a linha 308 estava suspensa nos meses de dezembro e janeiro devido às férias. A empresa alegou que, neste período, é registrada queda de demanda em relação aos outros meses do ano. A reportagem a qual Jéssica se refereNa ocasião, ahavia informado que a linha 308. A empresa alegou que, neste período,





A resposta via e-mail da EMTU para Jéssica teve o mesmo conteúdo. “Nos meses de dezembro e janeiro, devido à ocorrência de flutuação da demanda no período de férias escolares, as empresas são autorizadas, por esta EMTU, a operarem com uma programação diferenciada com base na variação da demanda observada em períodos de férias anteriores”, disse.





A EMTU acrescentou, no entanto, que “nesse sentido a linha 308TRO Cotia (Atalaia) - São Paulo (Terminal Rodoviário Barra Funda) será paralisada a partir do dia 26/12/22 até 31/01/23 quando voltará a operar sua tabela horária normal”. Mas não foi o que aconteceu.





Procurada nesta terça-feira (7) pela reportagem, a EMTU informou que a linha 308 segue suspensa e o retorno da operação "está sendo reavaliado" pela empresa.





"Este serviço, do tipo seletivo, realizava 10 viagens nos dias úteis (5 por sentido) com tarifa de R$ 13,35. As alternativas para os passageiros são as linhas 035 até o metrô Butantã (tarifa integrada com o metrô de R$ 9,70), que realiza 170 partidas nos dias úteis, a 396, que também vai até o metrô Butantã (tarifa integrada com o metrô de R$ 9,60) e opera com 146 viagens nos dias úteis, ou a 842 até o metrô Morumbi (tarifa integrada com o metrô de R$ 10,05), com 20 viagens nos dias úteis", explicou.





Com isso, pelo menos por enquanto, Jéssica não terá outra alternativa a não ser ir até a estação do Metrô Butantã e fazer baldeação até a Santa Cecília. “Para mim, era mais rápido e fácil ir direto na Barra Funda e pegar o metrô até a estação Santa Cecília. Principalmente porque o 035 (Cotia X Butantã) de manhã não tem nem lugar para se segurar em pé, quando passa no Atalaia. Agora, tenho que pegar um ônibus até o terminal e lá fico na fila do Butantã para ir em paz pelo menos”, lamentou.