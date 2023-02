Mulher é presa após tentar aplicar golpe do Pix agendado em salão de beleza em Cotia

Três dias antes, Sara Araújo Silva, 23, foi parar na delegacia após tentar aplicar o mesmo golpe em um motel; segundo a PM, muitos comerciantes em Cotia já foram vítimas dela





As vítimas, que são representantes do salão de beleza, disseram que ao realizar o pagamento de R$ 800 – valor total da consumação -, Sara fazia Pix com agendamento posterior e, em seguida, o cancelava. O valor, no entanto, não havia sido creditado em nome do estabelecimento. Após diversas tentativas, elas resolveram acionar a Polícia Militar, que compareceu no local.





Na presença dos policiais, Sara avisou que iria chamar um amigo para fazer o pagamento. Os agentes então aguardaram cerca de meia hora, mas nada do “tal amigo” chegar. Ela então recebeu voz de prisão e foi conduzida até a unidade policial.





Na delegacia, os PMs relataram que na base da corporação “é comum reclamações de comerciantes que caem neste mesmo tipo de golpe” e que “as características físicas que eles informam como sendo da autora são as mesmas da conduzida”.





O QUE DIZ A GOLPISTA





Em seu depoimento, Sara afirmou que foi ao salão de beleza e solicitou alguns procedimentos estéticos e, ao final, quando foi realizar o pagamento, lhe foi fornecido o QR code para envio do pix. Ela disse que realizou o agendamento do pix, mas como o dinheiro não foi creditado na conta da empresa, repetiu o procedimento por diversas vezes, não conseguindo realizar a transação.





Sara relatou também que o dinheiro não caiu na conta do salão “por algum problema em seu banco” e que o banco, em algumas circunstâncias, “demoraria até dois dias para concretizar os pagamentos”.





ESTELIONATO





Ao realizar pesquisas no sistema interno, a Polícia Civil verificou um boletim de ocorrência contra Sara, três dias antes, agindo com o mesmo “modus operandi” em um motel, “demonstrando sua habitualidade em tal tipo de crime”.





"A indiciada vem por reiteradas vezes, e, de forma nitidamente premeditada, solicitando a prestação de serviços em vários estabelecimentos do município de Cotia, sem a intenção de efetuar pagamento, causando diversos prejuízos econômicos", disse a Polícia.





Ela foi presa em flagrante pelo crime de estelionato. O caso foi registrado na Delegacia de Cotia.