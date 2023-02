Mulher usa motel com dois homens em Cotia, não paga conta e vai parar na delegacia

Um dos homens estava escondido no banco traseiro do veículo; caso ocorreu nessa terça-feira (21); entenda

Uma mulher, de 23 anos, foi parar na delegacia após utilizar os serviços de um motel em Cotia e não pagar a conta. Ela estava acompanhada por dois homens (um de 36 e outro de 33 anos). O mais novo entrou no local escondido no banco de trás do veículo. O caso aconteceu nesta terça-feira (21).





Ao sair do motel, segundo a gerente, a mulher tentou pagar o consumo de R$ 414,00 com agendamento de pix. Porém, o modo de pagamento não foi aceito, já que ela tinha tentado o mesmo golpe três dias antes.





ENTENDA O CASO





A gerente do motel disse à polícia que no último sábado (18) a mesma cliente e mais um homem fizeram uso dos serviços gastando no total R$301, sendo a diária R$182 mais consumo de R$119.





Neste dia, de acordo com a gerente, a mulher apresentou apenas um agendamento de pix no valor de R$ 301,00 para o dia seguinte. Porém, o valor não caiu.





Já na madrugada de ontem (21), a gerente contou que a mesma mulher adentrou ao motel novamente dentro de um veículo, acompanhada de um homem. Eles fizeram uso do local e consumiram alimentos e bebidas.





Cerca de duas horas depois, o casal pediu a conta. O valor era de R$414. Porém, somado com o dia 18, o total foi de R$715. A cliente, ainda de acordo com a gerente, quis agendar o pagamento para hoje (22), mas não foi aceito. A gerente informou que foram solicitados outros meios de pagamento, mas ela negou.





GCM FOI ACIONADA





Como não houve acordo, a Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada e o casal conduzido para a delegacia. No entanto, assim que entraram no veículo, outro homem apareceu. Ele estava escondido no banco traseiro. Nenhum dos envolvidos quis se manifestar.





O caso foi registrado na Delegacia de Cotia com base no artigo 176 do Código Penal (tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento).





A mulher foi liberada após assinatura do termo de compromisso de comparecimento ao Fórum.